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Cezayir'de "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi

- Gösteriler 32. haftasında başkent Cezayir'de yoğunlaştı

Genel 28.09.2019, 02:22
Cezayir'de
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CEZAYİR (AA) - Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan ve "Buteflika rejimi temsilcileri" olarak adlandırılan kişilerin yönetimden uzaklaştırılması ve halkın egemenliğine saygı duyulması talebiyle başkent Cezayir'in bazı cadde ve meydanlarında gösteri düzenlendi.

Ülkede 22 Şubat'ta başlayan ve Buteflika'yı nisanda istifaya götüren kitlesel halk protestoları, binlerce kişinin katılımıyla 32'inci haftasında da devam etti.

Göstericiler, eski başbakanlar Abdulmecid Tebbun ve Ali bin Flis gibi isimlerin 12 Aralık'taki seçimlerde aday olmasına karşı olduklarını ifade eden sloganlar attı ve üzerinde "Buteflika rejimini düşürmek için sokağa çıkıp sonra bu rejimin denetiminde yapılan seçime katılmanın aptallık olduğu" belirtilen ifadelerin yer aldığı pankartlar açtı.

Cezayir emniyeti ise gösterilerin düzenlendiği meydan ve caddelerde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Cezayir Genelkurmayının, "15 Eylül'e kadar yeni bir seçim tarihi açıklaması" yönünde hükümete talimat vermesi üzerine Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, 12 Aralık'ta yeni seçimlerin yapılacağını duyurmuştu.

Buteflika döneminde başbakanlık yapan Bin Flis ve Tebbun gibi isimler de cumhurbaşkanlığına aday olduklarını açıklamıştı. Yüksek Seçim Kuruluna göre cumhurbaşkanlığına aday olanların sayısı 96'ya ulaşmış durumda.

Cezayir'de tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun "uyarıları" sonucu 20 yıldır yönetimde bulunan Buteflika'nın 2 Nisan'da istifasını açıklamasına rağmen protestolar hala devam ediyor.

Göstericiler, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını istiyor.

#Cezayir #seçim
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