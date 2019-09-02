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Chandrayaan-2'nin iniş modülü yörüngede kalan bölümden ayrıldı
- Gezginci araç, Ay'ın güney kutup bölgesinde 100 milyon ton su içerdiği sanılan kraterleri inceleyecek
Genel 02.09.2019, 10:01
YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın insansız uzay aracı Chandrayaan-2'nin Ay'ın güney kutup bölgesine iniş yapacak modülünün yörüngede kalan kısımdan ayrıldığı bildirildi.
Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), Chandrayaan-2'nin iniş modülünün, yörüngedeki bölümden ayrıldığını açıkladı.
Hem iniş modülünün hem de yörüngedeki araçta var olan sistemlerin "sağlıklı işlediği" belirtildi.
Gezginci aracın, bu bölgede 100 milyon ton su içerdiği sanılan kraterleri incelemesi bekleniyor.
Hindistan, Chandrayaan-2'nin öncüsü "Chandrayaan-1" uzay aracını 2008'de Ay'a göndermiş, 2014'te de Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı başarmıştı.
Hindistan, 2022 yılına kadar uzaya insan göndermeyi planlanıyor.
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