Chandrayaan-2'nin iniş modülü yörüngede kalan bölümden ayrıldı

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın insansız uzay aracı Chandrayaan-2'nin Ay'ın güney kutup bölgesine iniş yapacak modülünün yörüngede kalan kısımdan ayrıldığı bildirildi.

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), Chandrayaan-2'nin iniş modülünün, yörüngedeki bölümden ayrıldığını açıkladı.

Hem iniş modülünün hem de yörüngedeki araçta var olan sistemlerin "sağlıklı işlediği" belirtildi.

Chandrayaan-2'nin iniş modülünün, hafta sonu Ay'ın güney kutup bölgesinde iki krater arasında kısmen düzlük olan bölgeye indirilmesi planlanıyor.

Gezginci aracın, bu bölgede 100 milyon ton su içerdiği sanılan kraterleri incelemesi bekleniyor.

Hindistan, Chandrayaan-2'nin öncüsü "Chandrayaan-1" uzay aracını 2008'de Ay'a göndermiş, 2014'te de Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı başarmıştı.

Hindistan, 2022 yılına kadar uzaya insan göndermeyi planlanıyor.