CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, soruları yanıtladı

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adaletin temeline dinamit koymuş vaziyetteler. Biz de Adalet Bakanını uyarıyoruz. Bakın adalet üzerinden insanlarla hesaplaşılıyor. Çünkü hakime 'Sen şunu hapse at' deniliyor. Böylece ondan intikamını almış oluyor. 'Şunu beraat ettir çünkü bana 5 milyon dolar para verdi.' deniyor. Bu mudur adalet?" dedi.

Kılıçdaroğlu, Moda Deniz Kulübü'nde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Bu sistem böyle devam ederse Erdoğan seçilemez" açıklamasını, şöyle değerlendirdi:

"Düşüncesini son derece saygıyla karşılıyorum. Elbette zaten seçilemeyecek. Yeter artık, milletin yakasından düşmesi lazım. Milletin başına felaket geldi. 8 milyona dayanan işsiz var, enflasyon var, mutfaklarda yangın var. Hangi yüzle milletin karşısına çıkıp 'Bana oy verin' diyecek, hangi yüzle? Elbette geldi, onun da dönemi kapanacak. Vatandaş onu da kendi vicdanında sorgulayacak. Yani geldi de ne yaptı? Harcanan paraların hesabı veriliyor mu? Verilmiyor. 'Yol yaptık, köprü yaptık, şehir hastaneleri, havaalanı yaptık' diyorlar. Gayet güzel. Biz bir şey demiyoruz ki. Peki bunları kaça yaptın? 'Bu bilinmez, devlet sırrıdır'. Parasını ben ödüyorum, vatandaş ödüyor, tüyü bitmemiş yetim ödüyor. Vatandaş vergisini ödeyecek, 'Nereye harcadın bu parayı, ne kadar harcadın?', 'Efendim onu ben söyleyemem.' Olmaz, tüyü bitmemiş yetimin hakkını biz korumak zorundayız. Millet İttifakı'na dahil bütün siyasal partiler korumak zorundayız. Bizim ortak hedeflerimizden birisi de budur."

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarının incelenmesi gerektiği, bu konuda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e çağrıda bulunduğu ifadelerine ve Fettah Tamince'nin "Eğitim için oradalar" açıklamasına ilişkin de şunları söyledi:

"Avukatlık mesleği, savcılık mesleği, hakimlik mesleği değerli mesleklerdir ve bunların ahlaki kuralları vardır. Bu kurallar sadece Türkiye için değil, yargı bağımsızlığı olan, yargıya saygı duyulan bütün ülkelerde aynı ilkeler vardır. Bizde savcılar, hakimler, iddia makamı ve hüküm veren makam en azından belli bir olgunluğu bir süre için gösteriyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada, yargının bağımsızlığını kaybetmesinden sonra yargıç bağımsız karar alamaz noktaya geldi. Tabii yargıç nereye bakıyor? Saraya, onların taleplerine, söylemlerine bakıyor. 'Acaba ben bu kararı alırsam Erdoğan'ın hoşuna gider mi, gitmez mi?' Hoşuna gidecekse kararı o çerçevede alıyor. Çoğu zaman sarayın taleplerini Erdoğan'ın avukatları dillendiriyor. Kime? Hakimler Savcılar Kuruluna dillendiriyor, Yüksek Seçim Kuruluna dillendiriyor, mahkeme başkanına dillendiriyor, savcıya dillendiriyor, 'Yukarının talebi böyle.' diye. O talep çerçevesinde de karar alınıyor. Davalarına baktıkları kişilerden astronomik ücretler talep ediyorlar. Dolar bazında talep ediyorlar. O neden ben Sayın Abdulhamit Gül'e söyledim. Bunlar ne kadar vergi veriyorlar? Kaç lira para aldılar? Hangi davalara baktılar ve bu davaların sonucu ne oldu? Hepsinden beraat çıktı. Neden? FETÖ borsası vardı. Sıradan bir borsa değil bu. İnsanların canını ve malını bir anlamda kurtarmaya yönelik olan bir borsa bu. 'Verirsin parayı, senin mallarına da haciz uygulanmayacak, el konulmayacak, seni hapse de attırmayacağız, dava bile açılmayacak.' Benim Fettah Tamince'yi dillendirmemin temel nedeni bir örnek olmasıdır. Somut bir örnek olmasıdır. Ama Fettah Tamince benzeri çok sayıda örnek var. O nedenle Adalet Bakanlığı 2 müfettiş görevlendirirse bütün bu ayrıntılar ortaya çıkar. Tabii yanlarında bir de maliyeci olacak. Taraflarla oturulup konuşulacak."

- "Devlet adalet üzerine inşa edilir"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben şunu asla içime sindiremem; savcıya seslenip, 'Kül tablasını getir buraya, sigaramın külünü dökeceğim.' dediği zaman Erdoğan'ın avukatı, savcı koşa koşa gidip kül tablasını getiriyor. Böyle bir tabloyu benim vicdanım kaldırmaz, adalet de kaldırmaz. Hakimler Savılar Kurulunun da kaldırmaması lazım. Ben bunları söylerken birilerinin ismini zorunlu olarak veriyorum. Somut olsun diye veriyorum. Yoksa böyle onlarca, yüzlerce örnek var ve Türkiye'nin her tarafında var." dedi.

Çürüyen adalet sisteminin ülkeye hayır getirmeyeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Adalet varsa devlet vardır. Hz. Ali'nin bir sözü sık tekrarlanır 'Devletin dini adalettir.' diye. Devlet adalet üzerine inşa edilir. Adalet mülkün yani devletin temelidir. Şimdi adaletin temeline dinamit koymuş vaziyetteler. Biz de Adalet Bakanını uyarıyoruz. Bakın adalet üzerinden insanlarla hesaplaşılıyor. Çünkü hakime 'Sen şunu hapse at' deniliyor. Böylece ondan intikamını almış oluyor. 'Şunu beraat ettir çünkü bana 5 milyon dolar para verdi.' deniyor. Bu mudur adalet? Nerede vicdan, nerede hukukun üstünlüğü, nerede hukuk fakülteleri? Onlar bile şimdi korkudan konuşamıyorlar. Nerede onların öğrencileri? Barolar bile zor bela telaffuz ediyorlar bütün bunları." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi beklenirken bir tutukluluk kararı daha çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 'bunları bırakamayız 'açıklaması var. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Yargının bağımsız olmadığını söylüyorum. Kendisi, beyefendi hakim yerine geçiyor, 'Bunları bırakamayız.' diyor. Sen misin hakim yoksa kürsüde oturan kişi mi hakim? Hakime, 'Böyle karar ver, bak bırakmayacaksın.' diyor. Hakim de bırakırsa başına hangi felaketlerin geleceğini biliyor. Hakimde de vicdan kiraya verildiği için 'Olur, tutuklayalım beyefendi böyle istedi, uzun süre hapiste tutalım.' diyorlar. Siz bunu yaşıyorsunuz, görüyorsunuz, 82 milyon yaşıyor ve görüyor ve biz dönüp dünyaya 'Türkiye'de adalet var.' diyoruz. Kim inanır buna Allah aşkına? Kim inanır? Aklı olan kim inanır? Vicdanı olan kim inanır? Tahliye edilmesi gerekirken, derhal hakimler devreye konuyor, 'Tutuklayın, tutuklama kararı verin, içeride kalsın.' Bu sadece ve sadece Türkiye'ye zarar verir. Erdoğan'dan ziyade Türkiye’ye zarar verir. Türkiye'de hakkın, hukukun, adaletin olmadığını, keyfi bir yönetimin olduğunu ve bütün Türkiye'de adaletin bir kişinin iki dudağından çıkacak sözcüğe bağlandığını gösteriyor. Kendisi itiraf ediyor zaten 'Bırakmayız.' diyor. Kimsin sen bırakmayacaksın? Hakim misin, savcı mısın, karar verme konumunda mısın? Hayır. Ama o şunu çok iyi biliyor, 'Ben bunu söylediğim zaman bütün hakimler gereğini yapacaklar.' Yaşadığımız tablo bu."

(Bitti)