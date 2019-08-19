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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan Bakan Ersoy’a taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un vefatı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Genel 19.08.2019, 22:40
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan Bakan Ersoy’a taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un vefatı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u telefonla arayarak başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un vefatı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u telefonla aradı. Kılıçdaroğlu Bakan Yardımcısı Dursun’un vefatı sebebiyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek Bakan Ersoy’a başsağlığı diledi.

(Musa Erdoğan/İHA)
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