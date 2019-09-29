Çiftçilere özel hava durumu
- Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, çiftçiler için gerekli tüm meteorolojik verilerin yer aldığı "Tarımsal Hava Tahmini" hizmetinin verilmesine başlandı - Bu amaçla hazırlanan internet sayfasında, sıcaklık değerlerine göre bitkilerin tahmini hasat zamanından ilaçlama için uygun günlere, bölgelere göre ekilebilecek bitki türlerinden süt sığırlarına yönelik sıcaklık stresine kadar kapsamlı bilgiler yer alıyor
ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün çiftçiler için gerekli tüm meteorolojik verilerle hazırladığı "Tarımsal Hava Tahmini" uygulaması hizmete girdi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce çiftçilerin ekim, dikim, gübreleme, sulama, ilaçlama, hasat, ve hayvansal üretim gibi faaliyetlerinde ve planlamalarında yardımcı olması amacıyla Tarımsal Hava Tahmini internet sayfası hazırlandı.
Tarımsal üretimde meteorolojik şartların büyük önemi bulunuyor. Kuraklık, sel, don, dolu, fırtına gibi meteorolojik faktörler çiftçilerin gelir düzeyini doğrudan etkiliyor. Hazırlanan sayfayla üreticilerin meteorolojik şartlara ilişkin önceden bilgi sahibi olarak zamanında tedbir alabilmesi, böylece en az zararla veya hiç zarar görmeden süreci atlatabilmesi hedefleniyor.
"tarim.mgm.gov.tr" uzantısından ulaşılabilen sayfada, tarımsal üretim faaliyetlerinde ve tarımsal araştırmalarda ihtiyaç duyulan meteorolojik tahminlerle bilgiler yer alıyor.
Sayfada, genel tahminler yanında, ilçe bazlı tarımsal hava tahminleri de yayımlanıyor. Güncel ve gerçekleşen hava durumu bilgilerinin verildiği sayfada, 3 saatlik ve 5 günlük hava tahminleri, meteorolojik uyarılar, zirai don riski uyarıları gibi tarım sektörü için önem taşıyan bilgiler paylaşılıyor.
- Sıcaklıktan hasat zamanı tahmini
Sayfada, hasat zamanı tahmini hizmeti de veriliyor. Buna göre, ekildiği il, ilçe, ekim tarihi ve bitki türüne göre, ürünlerin tahmini hasat zamanı belirlenebiliyor. Uygulamayla bitkilerin normal büyüme ve gelişmelerini tamamlayabilmeleri için yaşam süreleri boyunca gereksinim duydukları toplam sıcaklık miktarlarının bulunması, bu değerlerden faydalanarak hasat zamanının tahmin edilmesi sağlanıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün çiftçiler için sunduğu bir diğer hizmet de "bitki soğuklama" hesaplaması oldu. Uygulama, bir yörede ekonomik anlamda meyve yetiştiriciliği için gerekli soğuklama süresinin bilinmesine ve yetiştirilecek bitki türü ve çeşidinin buna göre seçilmesine yardımcı olacak.
- Sığırlar için sıcaklık indeksi
Sayfada, sığırlardaki sıcaklık-nem stresine ilişkin bilgiler de yer alıyor. Sıcaklığın süt sığırları üzerinde etkisi bulunurken, "Sıcaklık Nem İndeksi" adı verilen uygulamayla hayvanların maruz kaldıkları sıcak stres düzeyi ve süt üretiminde ne oranda bir düşüş olabileceği tahmin ediliyor.
Tarımsal faaliyetler kapsamında yapılacak ilaçlama için uygun zaman dilimleri de görsel simgelerle çiftçilerin hizmetine sunuluyor.
Bu hizmetin çiftçilerle birlikte tarım alanında çalışan akademisyen ve araştırmacılara da katkı sağlaması bekleniyor.
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