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Cilo Dağı’ndaki buzullarda snowboard gösterisi
Hakkarili doğa fotoğrafçısı Emin Noyan, Cilo Dağı’ndaki buzullarda snowboard gösterisi yaptı.
Genel 29.07.2019, 19:08
3 bin 500 rakımlı Cilo Dağı’ndaki buzullar üzerinde snowboard gösterisi yapan Noyan, buzulların büyük bir alana yayıldığını söyledi. Gösteri yapıp bol bol fotoğraf çektiren Noyan, herkesin Cilo Dağı’nı görmesi gerektiğini belirtti.(İHA)
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