Son Dakika
Ankara itfaiyesi, Kore yolcusu
Cilvegözü Sınır Kapısı geçişlere yeniden açıldı
DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama
Trabzon’da şiddetli yağış hasara yol açtı
Yurtta hava durumu - 31 Ağustos 2019
Okul masrafları kredi başvurularına yönelimi arttırdı
Kayınpederini ve kayınbiraderini öldüren damada çifte müebbet talebi
Emekli maaşıyla kendine son model otomobil yaptı
TEM’de kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı
Göktürk Gölet’i manzarası ile kendine hayran bırakıyor

Cilvegözü Sınır Kapısı geçişlere yeniden açıldı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı sabah saatlerinden itibaren yeniden geçişlere açıldı.

Genel 31.08.2019, 10:56
Cilvegözü Sınır Kapısı geçişlere yeniden açıldı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı sabah saatlerinden itibaren yeniden geçişlere açıldı.

Bölgede Türkiye sınırına doğru göçün artması, çok sayıda sivilin Cilvegözü yolundaki Bab El Hava Sınır Kapısına yığılıp geçiş için eylem yapması üzerine güvenlik amacıyla Cilvegözü Sınır Kapısı giriş çıkışlara kapatıldı. Tedbir amaçlı olarak ikinci bir emre kadar kapatılan Cilvegözü Sınır Kapısı sabah saatlerinden itibaren yeniden giriş ve çıkışlara açıldı. Açılan gümrük kapısının ardından tır yoğunluğu yaşandı.

Türkiye’nin çeşitli kentlerinden gıda maddesi, insani ihtiyaç maddesi, demir ve çimento yüklü tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan çıkış yaparak Suriye’nin Bab El Hava Sınır Kapısı arasında bulunan ara bölgede yüklerini boşaltıyor. Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçerek yüklerini boşaltan tırlar daha sonra yeniden Türkiye’ye geliyor.

Hatay’dan günde ortalama 300 civarında tır Cilvegözü’nü geçerek Suriye’nin Bab El Hava Sanır Kapısı’na giderek yüklerini boşaltıyor.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)
Yorumlar (0)
23°
açık
Namaz Vakti 31 Ağustos 2019
İmsak 04:39
Güneş 06:08
Öğle 12:54
İkindi 16:35
Akşam 19:31
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Trabzonspor 2 4
7. Galatasaray 3 4
8. Sivasspor 2 3
9. Malatyaspor 2 3
10. Beşiktaş 2 3
11. Antalyaspor 2 3
12. Gazişehir 2 3
13. Konyaspor 2 2
14. Kayserispor 3 1
15. Kasımpaşa 3 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Osmanlıspor 3 4
8. Akhisar Bld.Spor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Atletico Madrid 2 6
4. Real Madrid 2 4
5. Real Valladolid 2 4
6. Deportivo Alaves 2 4
7. Osasuna 2 4
8. Celta de Vigo 3 4
9. Real Sociedad 3 4
10. Barcelona 2 3
11. Levante 2 3
12. Mallorca 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@