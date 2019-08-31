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Cilvegözü Sınır Kapısı geçişlere yeniden açıldı
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı sabah saatlerinden itibaren yeniden geçişlere açıldı.
Genel 31.08.2019, 10:56
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı sabah saatlerinden itibaren yeniden geçişlere açıldı.
Türkiye’nin çeşitli kentlerinden gıda maddesi, insani ihtiyaç maddesi, demir ve çimento yüklü tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan çıkış yaparak Suriye’nin Bab El Hava Sınır Kapısı arasında bulunan ara bölgede yüklerini boşaltıyor. Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçerek yüklerini boşaltan tırlar daha sonra yeniden Türkiye’ye geliyor.
Hatay’dan günde ortalama 300 civarında tır Cilvegözü’nü geçerek Suriye’nin Bab El Hava Sanır Kapısı’na giderek yüklerini boşaltıyor.(Süleyman Cenk İdaye/İHA)
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