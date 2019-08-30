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Cilvegözü Sınır Kapısı giriş-çıkışlara kapatıldı
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı giriş-çıkışlara kapatıldı.
Genel 30.08.2019, 17:19
Rusya ve Esed güçlerinin bombalı saldırılarının ardından Türkiye sınırına dayanan binlerce Suriyeli, ülkeye girmek istedi. Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı ise güvenlik amaçlı ikinci bir emre kadar giriş ve çıkışlara kapatıldı.(Mehmet Bayrak/İHA)
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