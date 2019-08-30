Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı giriş-çıkışlara kapatıldı.

Rusya ve Esed güçlerinin bombalı saldırılarının ardından Türkiye sınırına dayanan binlerce Suriyeli, ülkeye girmek istedi. Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı ise güvenlik amaçlı ikinci bir emre kadar giriş ve çıkışlara kapatıldı.

(Mehmet Bayrak/İHA)