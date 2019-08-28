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Cilvegözü Sınır Kapısı’nda tır yoğunluğu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda tır yoğunluğu yaşanıyor.

Genel 28.08.2019, 16:59 28.08.2019, 17:07
Cilvegözü Sınır Kapısı’nda tır yoğunluğu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda tır yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan başlıca sınır kapılarından olan Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda tır geçişlerinde yoğunluk yaşanıyor. Türkiye’nin çeşitli kentlerinden gıda maddesi, insani ihtiyaç maddesi, demir ve çimento yüklü tırlar, Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkış yaparak Suriye’nin Bab-Al Hava Gümrük Kapısı arasında bulunan ara bölgede yüklerini boşaltıyor. Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan geçerek yüklerini boşaltan tırlar daha sonra yeniden Türkiye’ye geliyor.

Hatay’dan günde ortalama 300 civarı tır Cilvegözü’nü geçerek Suriye’nin Bab-Al Hava Gümrük Kapısı’na giderek yüklerini boşaltıyor.

(İHA)

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