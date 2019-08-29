Çin asıllı Avustralyalı yazarın Çin'de tutuklanması

MELBOURNE (AA) - Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Çin'de tutuklanan Çin asıllı Avustralyalı yazar ve eski diplomat Dr. Yang Hıngcün'ün Avustralya'ya casusluk yaptığı suçlamalarının "tamamen asılsız" olduğunu açıkladı.

Başbakan Morrison, 7 aydan fazla bir süredir Pekin'de ulusal güvenlik şüphesiyle alıkonulan Dr. Yang Hıngcün'ün, 23 Ağustos'ta casusluk suçlamasıyla tutuklanmasıyla ilgili Avustralya Kanal 9 Televizyonu'na açıklama yaptı.

Çin'in kendi adalet sistemini uyguladığını, bunun da uygun olduğunu ancak kendilerinin de vatandaşlarının haklarını savunmaya devam edeceklerini kaydeden Morrison, "Avustralya'ya casusluk yaptığı imaları tamamen asılsızdır ve bir süredir yapmakta olduğumuz gibi vatandaşımızı korumak ve desteklemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Pekin'de alıkonulduğu süre içerisinde ailesi ve avukatıyla görüşmesine izin verilmediği için Dr. Hıngcün'ün sağlığından endişeli olduğunu söyleyen Başbakan Morrison, "Bu endişelerimiz birkaç defa doğrudan Dışişleri Bakanı tarafından dile getirildi ve bu endişeleri uygun şekilde dile getirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

- Dr. Yang Hıngcün, Başbakan Morrison'dan yardım istedi

Ocak 2019'da New York'tan Çin'in Guangcou kentine gidişinden itibaren ulusal güvenlik şüphesiyle gözaltına alınan ve casusluk suçlamasıyla tutuklanan Dr. Hıngcün, Başbakan Morrison'a hitaben "En kısa zamanda eve dönmeme yardım edin" ifadeleriyle yardım talebinde bulundu. Çinli bir yetkilinin, iki ülke arasındaki ilişkilerden dolayı Avustralya'nın kendisini umursamadığını söylediğini iddia eden Hıngcün, Avustralya büyükelçiliği yetkililerinin ziyaretine gelmesinden dolayı minnettar olduğunu belirtti.

ABD'de yaşayan Avustralya vatandaşı Dr. Yang Hıngcün'ün, 19 Ocak 2019'da Çin vatandaşı eşi Yuan Rui Cuan ve üvey oğluyla Çin'e gittiği açıklanmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, New York'tan Guangcou'ya gitmesinden itibaren kendisinden haber alınmayan Dr. Yang'ın ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemlere karıştığı şüphesiyle soruşturma altında olduğunu bildirmişti.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Dr. Hıngcün'ün Çin tarafından 23 Ağustos 2019'da casusluk suçlamasıyla resmen tutuklandığını duyurmuştu.

