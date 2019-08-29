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Çin heyetinden AA'ya ziyaret

- Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Çıng Veyhu ve beraberindeki heyet, Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya'yı ziyaret etti

Genel 29.08.2019, 14:10
Çin heyetinden AA'ya ziyaret
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ANKARA (AA) - Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Çıng Veyhua, Anadolu Ajansına (AA) ziyarette bulundu.

Çıng ve beraberindekileri, AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ağırladı.

Özkaya, AA'nın küresel bir haber ajansı olarak Çin ile ilgili gelişmeleri dünyanın diğer bölgelerinden yaptığı gibi güvenilir şekilde Türkiye ve uluslararası kamuoyuna ulaştırmaya devam ettiğini kaydetti.

Çıng, AA'nın Türkiye'nin en saygın ve önemli haber kuruluşu olduğuna işaret ederek, bu nedenle AA ile yakın görüş alışverişine önem verdiklerini belirtti.

Ayrıca Çıng, iki ülke ilişkilerinde haber ajanslarının etkin rol oynadığının altını çizdi.

Ziyaret, karşılıklı hediyelerin sunulmasının ardından sona erdi.


#AA #çin #türkiye #ziyaret
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