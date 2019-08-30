Çin, WSJ muhabirinin çalışma iznini iptal etti

ANKARA (AA) - Çin'in, Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Pekin ofisinden bir muhabirin basın akreditasyonunu yenilemeyerek çalışma iznini iptal ettiği bildirildi.

WSJ'nin haberine göre, Chun Han Wong isimli muhabirin çalışma izni, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kuzeniyle ilgili iddiaların yer aldığı haberinin yayımlanmasından bir ay sonra iptal edildi.

Çinli yetkililer, gazeteye, 2014'ten beri Pekin bürosunda görev yapan Singapur vatandaşı Chun Han'ın bugün sona eren basın akreditasyonunun yenilenmeyeceği bilgisini verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından fakslanan bir bildiride de Çin hükümetinin dış haber kuruluşları ve muhabirleriyle ilgili işlerin ülke yasalarına uygun yürütüldüğü kaydedildi.

Bildiride, "Birkaç yabancı muhabirin Çin'i art niyetle karalamasına şiddetle karşı çıkıyor, böyle gazetecileri hoş karşılamıyoruz." ifadesi kullanıldı.

WSJ'nin imtiyaz sahibi Dow Jones'un bir sözcüsü, gazeteye yaptığı açıklamada, "Çinli yetkililerin, Chun Han'ın basın akreditasyonunu yenilemeyi reddettiğini teyit edebiliriz. Konuyla ilgilenmeye devam ediyoruz." dedi.

Chun Han'ın geçen ay, Çin Devlet Başkanı Şi'nin kuzeninin Avustralya'da kumar ve kara para aklama olaylarıyla ilgisi olduğu iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmayı haberleştiren 2 muhabirden biri olduğu biliniyor.

Haberde, Şi'yi konuya ilişkin zan altında bırakan hiçbir kanıtın olmadığının da altı çiziliyor.

Çin'de bir muhabirin akreditasyonunun yenilenmemesi kararı fiilen sınır dışı edilmesi anlamına geliyor.