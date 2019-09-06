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Cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası

- Antalya'da Kazakistan uyruklu kız arkadaşını otelde darbederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 25 yıl hapis cezası verildi

Genel 06.09.2019, 19:34
Cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası
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ANTALYA (AA) - Antalya'da Kazakistan uyruklu kız arkadaşı Nailia Nutfullina'yı otelde darbederek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Altay Aksoy ve taraf avukatları katıldı.

Son sözü sorulan Aksoy, olay tarihi itibarıyla akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönünde adli tıptan rapor alınmasını istedi. Sanık, Nutfullina'nın ölümünden üzüntü duyduğunu ve pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, rapor talebini reddettiği sanığa "kasten öldürme" suçundan verdiği müebbet hapis cezasını, sanığın duruşmalardaki iyi halini de göz önünde bulundurarak 25 yıla indirdi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kundu turizm bölgesindeki bir otelde 19 Ekim 2018'de Kazakistan uyruklu Nailia Nutfullina ile erkek arkadaşı Altay Aksoy (33) arasında tartışma çıkmıştı.

Darbedilerek kafası defalarca yere vurulduğu öne sürülen kadın ağır yaralanmıştı. Otelin özel güvenlik görevlilerince yakalanan Aksoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Nutfullina ise kaldırıldığı hastanede 20. günün sonunda yaşam mücadelesini kaybetmişti.

#cinayet #dava #hapis #kadın #Kadın Cinayeti #Kazakistan uyruklu
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