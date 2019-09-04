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Cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

- Eskişehir'de bir ay önce, birlikte yaşadığı kadını bıçakla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan sanık hakkında hazırlanan iddianamede, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi

Genel 04.09.2019, 10:29 04.09.2019, 13:25
Cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de birlikte yaşadığı kadını bıçakla öldürüp intihar girişiminde bulunan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanacak.

Birlikte yaşadığı Ülviye İnce'yi (52) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Tacettin Y. (42) hakkında hazırlanan iddianame, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, savcılık sorgusundaki sözlerine yer verilen Tacettin Y, olay anını hatırlamadığını öne sürdü.

Tacettin Y, yaklaşık 5 yıldır psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu, 3 yıldır da ilaç kullandığını iddia ederek, "Olay nedeniyle pişmanım." ifadelerini kullandı.

Öldürülen Ülviye İnce'nin kardeşi Selman İnce ifadesinde ablasının, Tacettin Y. ile 4 yıldır imam nikahıyla yaşadığını belirtti.

İnce, sanığın, ablasını darbettiğini ve bıçak çektiğini ileri sürerek, bununla ilgili polis merkezinde ifade verdiklerini aktardı.

Tacettin Y, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle ekim ayında ilk kez hakim karşısına çıkarılacak.

Ülviye İnce ile Tacettin Y. arasında, Şirintepe Mahallesi Seyman Sokağı'nda bir apartmanda 5 Ağustos'ta tartışma çıkmıştı. Tacettin Y. tarafından vücudunun 9 yerinden bıçakla yaralanan Ülviye İnce, olay yerinde yaşamını yitirmişti. Cinayetin ardından intihar girişiminde bulunarak yaralanan Tacettin Y. ise tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

#cinayet #eskişehir
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