Cinayet sanığına müebbet hapis talebi
- Antalya'da, komşusunu tüfekle öldürdüğü iddia edilen kadın hakkında savcı, "kasten öldürme"den müebbet hapis cezası istedi
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde komşusunu tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan kadın hakkında savcı, müebbet hapis cezası talep etti.
Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Leyla Uygun, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Uygun'un kendisini rahatsız eden Durmuş Tayyar'ı uyarmasına rağmen rahatsızlık vermeye devam ettiği, bunun üzerine Uygun'un evine gelen Tayyar'a av tüfeğiyle ateş ederek ölümüne neden olduğunu belirtti.
Mütalaaya karşı söz alan sanık Uygun, Tayyar'ın ailesi dahil çevresindeki insanlara rahatsızlık verdiğini, şiddet uyguladığını savundu.
Tayyar'ın kendisine tehditlerde bulunduğunu belirten Uygun, kendini korumaya çalıştığını, kimseyi öldürme amacının olmadığını iddia etti.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Durmuş Tayyar'ı 23 Şubat'ta Dereköy Mahallesi'nde tüfekle ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Leyla Uygun, tutuklanmıştı.
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