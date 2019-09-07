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Cinayet zanlıları tarlada yakalandı
- Konya'da 2017 yılında öldürülen kişinin katil zanlıları, çalıştıkları tarlada yakalandı. - Gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli kardeş, tutuklanarak cezaevine gönderildi
Genel 07.09.2019, 22:54 07.09.2019, 22:56
KONYA (AA) - Konya'da 2017 yılında tartıştıkları kişiyi öldürdükleri iddiasıyla Çeltik ilçesinde yakalanan şüpheli kardeşler, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çeltik ilçesi Honamlı mahallesinde soğan tarlasında tarım işçisi olarak çalışan E.A. (40) ve 'nın (36) "Kasten Adam Öldürme" suçundan arandıkları tespit edildi.
Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Cinayet zanlılarının, 2017'de arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan kavgada akrabasını öldürdüğü bildirildi.
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