Cinayet zanlısını kanlı kaleci eldiveni ele verdi

MALATYA (AA) - Malatya'da iş adamı İsmet Balıkçı'yı öldürdüğü iddia edilen ve olayda kullandığı, üzerinde kan lekeleri bulunan kaleci eldiveninden yola çıkılarak tespit edilen zanlı tutuklandı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren plastik fabrikasının sahibi İsmet Balıkçı'nın (77) 5 Ekim'de çalışma odasında kesici aletle öldürülmesi olayının ardından İlçe Jandarma Komutanı koordinesindeki timler çalışma yaptı.

Araştırma ve incelemeler neticesinde, olay yerine 100 metre uzaklıkta üzerinde kan lekeleri bulunan kaleci eldiveni, olay mahallinde ise bu eldivene ait bir parça bulundu.

İfadesini başvurulan olay yeri yakınındaki bir fabrikanın güvenlik görevlisi de saat 01.00 sıralarında Y.H'yi fabrikanın bahçesinde gördüğünü, kendisini fark edince şüphelinin kaçtığını beyan etti.



Bunun üzerine gözaltına alınan Y.H'nin kollarında ve vücudunun diğer bölgelerinde yaralanma izleri olduğu görüldü. Bu arada, Y.H'nin halı saha maçlarında genellikle kalecilik yaptığı, o gece de evine sabaha karşı saat 05.05'te gittiği belirlendi.

Y.H'nin evinde yapılan aramada ise yeni yıkanmış kıyafet ve spor ayakkabı bulundu. Kıyafetlerin, incelenen kamera kayıtlarında şüphelinin üzerinde olan kıyafetler olduğu belirlenirken, olayda kullanılmış olabileceği değerlendirilen iki ekmek bıçağı da ele geçirildi.

Olay ile ilgili cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda Y.H. ile onunla aynı fabrikada çalışan ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen Z.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.H. tutuklandı, Z.A. ise serbest bırakıldı.

Malatya'da 5 Ekim'de iş adamı İsmet Balıkçı'nın öldürülmesi sonrası olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.







