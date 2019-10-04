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Çin’de 115 milyar metreküplük doğal gaz keşfi

PEKİN (AA) - Çin’de Uygur Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 115,3 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfedildi.Şinhua ajansının haberine göre, Çin’in PetroChina şirketi tarafından, Sincan’ın...

Genel 04.10.2019, 09:39
Çin’de 115 milyar metreküplük doğal gaz keşfi
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PEKİN (AA) - Çin’de Uygur Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 115,3 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfedildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin’in PetroChina şirketi tarafından, Sincan’ın güneyinde yer alan tarım havzasındaki arama çalışmalarında 115,3 milyar metreküplük rezerve sahip olduğu belirlenen doğal gaz bulundu.

Şirketin Genel Müdür Yardımcısı Tien Cün, gaz keşif alanında yapılan kuyu testlerinin başarılı olduğunu belirterek, bölgede düzenli doğal gaz üretimine gelecek ay başlamayı planladıklarını açıkladı.

Dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan Çin'in kuzeybatısındaki Uygur bölgesi, petrolün yanı sıra altın, platin, gümüş, uranyum ve kömür başta olmak üzere çok sayıda yer altı kaynağına sahip bulunuyor.

#çin #doğal gaz rezervi #Sincan Uygur Özerk Bölgesi
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