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Çin'de restoranda gaz patlaması: 6 ölü, 9 yaralı

PEKİN (AA) - Çin’in doğusundaki bir restoranda meydana gelen gaz patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Şinhua haber ajansı, Ciangsu eyaletinin Vuşi kentine bağlı Şişan bölgesinde bulunan bir restoranda yerel saatle...

Genel 13.10.2019, 11:25
Çin'de restoranda gaz patlaması: 6 ölü, 9 yaralı

PEKİN (AA) - Çin’in doğusundaki bir restoranda meydana gelen gaz patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Şinhua haber ajansı, Ciangsu eyaletinin Vuşi kentine bağlı Şişan bölgesinde bulunan bir restoranda yerel saatle 11.00 sularında gaz patlaması meydana geldiğini duyurdu.

Patlamada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 6'sı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

#gaz patlaması #restoran #çin #6 ölü
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