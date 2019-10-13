Çin'de restoranda gaz patlaması: 6 ölü, 9 yaralı
PEKİN (AA) - Çin’in doğusundaki bir restoranda meydana gelen gaz patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Şinhua haber ajansı, Ciangsu eyaletinin Vuşi kentine bağlı Şişan bölgesinde bulunan bir restoranda yerel saatle...
Genel 13.10.2019, 11:25
PEKİN (AA) - Çin’in doğusundaki bir restoranda meydana gelen gaz patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Patlamada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 6'sı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
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