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Çin'de trafik kazası: 36 ölü
PEKİN (AA) - Çin'in Ciangsu eyaletinde bir yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu 36 kişi yaşamını yitirdi, 36 kişi yaralandı. Ciangsu eyaletine bağlı Yişing kent hükümetinden yapılan açıklamaya göre, kentteki G25 otoyolunda...
Genel 29.09.2019, 10:50
PEKİN (AA) - Çin'in Ciangsu eyaletinde bir yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu 36 kişi yaşamını yitirdi, 36 kişi yaralandı.
Ciangsu eyaletine bağlı Yişing kent hükümetinden yapılan açıklamaya göre, kentteki G25 otoyolunda 69 yolcusu bulunan bir otobüs, 3 kişiyi taşıyan kamyona çarptı.
Kazada 36 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Yaralılardan 9'unun durumunun ağır olduğu kaydedildi.
Kazaya otobüsün tekerinin patlamasının neden olduğu tahmin ediliyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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