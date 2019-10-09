Çin'den ABD'nin yaptırım listesine tepki
- Çin Ticaret Bakanlığının açıklamasından: - "ABD'yi Sincan konusundaki sorumsuz açıklamalarına derhal son vermeye, Çin'in iç işlerine karışmayı bırakmaya ve ilgili kuruluşları yaptırım listesinden çıkarmaya çağırıyoruz" - "Çin tarafı ülke çıkarlarını korumak için her türlü gerekli tedbiri alacaktır"
ANKARA (AA) - Çin yönetimi, ABD'nin, bazı Çinli kurum ve şirketleri Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri ve baskıcı uygulamalara aracılık ettikleri gerekçesiyle ihracat yaptırımları listesine almasına tepki gösterdi.
Çin resmi haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre, Çin Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, aralarında yerel hükümet kurumlarının ve özel teknoloji şirketlerinin bulunduğu 28 kuruluşun Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki faaliyetleri nedeniyle yaptırım listesine alınmasının Çin'in iç işlerine müdahale anlamına geldiğini savundu.
Açıklamada, "ABD'nin kurum ve şirketleri kendi iç hukukuna göre keyfi şekilde yaptırım listesine almasının ve bölgedeki idari uygulamaları eleştirmesinin Çin'in egemenlik alanını ihlal ettiği" belirtildi.
Sincan konusunun tamamıyla Çin'in egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü ilgilendirdiğini vurgulayan bakanlık, "ABD'yi Sincan konusundaki sorumsuz açıklamalarına derhal son vermeye, Çin'in iç işlerine karışmayı bırakmaya ve ilgili kuruluşları yaptırım listesinden çıkarmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.
ABD Ticaret Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, 28 Çinli kurum ve şirketinin, Uygurlara ve diğer azınlıklara karşı "istismar ve insan hakları ihlalleriyle bağlantıları nedeniyle kara listeye alındığını" bildirmişti.
Açıklamada söz konusu kuruluşların Çin'in Uygurlara, Kazaklara ve diğer Müslüman azınlık gruplarına karşı yüksek teknolojili izleme, kitlesel keyfi gözaltı ve baskı kampanyaları uygulanmasına aracılık ettiği, insan hakları ihlalleri ve suistimallerde rolü olduğu savunulmuştu.
Kuruluşlar arasında bazı yerel hükümet ajanslarının yanı sıra video izleme donanımı ve yüz tanıma teknolojisi üreten Dahua, Hikvision ve Megvii gibi teknoloji firmalarının bulunduğu kaydedilmişti.
Kara listeye giren kuruluşların, Washington yönetiminin onayı olmadan ABD şirketlerinden ürün satın alması yasaklanıyor.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
|İmsak
|05:23
|Güneş
|06:46
|Öğle
|12:41
|İkindi
|15:52
|Akşam
|18:26
|Yatsı
|19:43
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2