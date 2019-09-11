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Çinekopa niyet levreğe kısmet
Amatör balıkçı Muharrem Gültekin, sabah saatlerinde gittiği balık avında çinekop yakalamayı hedeflerken 2,5 kiloluk levrek yakaladı.
Genel 11.09.2019, 11:34 11.09.2019, 12:44
Amatör balıkçı Muharrem Gültekin, sabah saatlerinde gittiği balık avında çinekop yakalamayı hedeflerken 2,5 kiloluk levrek yakaladı.
Amatör balıkçı Muharrem Gültekin, çinekop avı yaparken oltasına yaklaşık 2,5 kilogram ağırlığında levrek takıldı. Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Yenipazar Mahallesi Gölbaşı mevkisinde oturduğunu ve saat 06.00 gibi balık avlamaya gittiğini belirten Muharrem Gültekin, “Ben aslında istavrite ve çinekopa olta atıyordum. Oltayı çekerken birden oltama çok ağır bir balık takıldı. Balığı kıyıya zar zor çektim ve levrek olduğunu gördüm. Bu yıl 6-7 tane levrek yakaladım” dedi.
Gültekin, levrek balığının balıkçı manavlarında 70-80 TL’ye satıldığı öğrenildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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