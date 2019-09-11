Çineliler enişteleri Guidetti ile gurur duyuyor

AYDIN (AA) - MEHMET ÇALIK - Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Dorumlar Mahallesi sakinleri, hemşehrileri Bahar Toksoy ile 2013 yılında Türk geleneklerine göre evlenen A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti'nin Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği başarıdan gurur duyuyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'a 3-2 yenilerek ikinci oldu.

Milli takımın elde ettiği gümüş madalya, başantrenör Guidetti'nin eşi Bahar Toksoy'un memleketi Aydın'ın Çine ilçesi Dorumlar Mahallesi'nde sevinçle karşılandı.

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Dorumlar Mahallesi sakinleri, hemşehrileri Bahar Toksoy ile 2013 yılında Türk geleneklerine göre evlenen başantrenör Guidetti yönetimindeki kadın millilerin maçlarını yakından takip etti.

- "Eniştemizle gurur duyuyoruz"

Bahar Toksoy Guidetti'nin amcası Muammer Toksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası'nda maçları büyük bir heyecanla takip ettiklerini söyledi.

Milli sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Toksoy, şöyle konuştu:

"Takımın başında eniştemiz olunca daha çok heyecanlandık. Keşke birinci olabilseydik. Buna rağmen Guidetti ile gurur duyuyoruz. En yakın zamanda da köyümüze davet ediyoruz. Anadolu insanı eniştesini yüreğine basar. Biz onu o şekilde yüreğimize bastık. Yabancı birinin bizim eniştemiz olması ve Türk milli takımını Avrupa ikincisi yapması müthiş bir duygu. Allah ondan ve milli takımımızdan razı olsun."

Mahalle muhtarı Halil Kapıkıran da Guidetti'nin başarısıyla gurur duyduklarını dile getirdi.

Guidetti'yi tanıdıktan sonra tüm maçlarını izlemeye başladıklarını anlatan Kapıkıran, "Köyümüz adına kendisini tebrik ediyorum. Onu maçlarında kendi köyümüzden bir parça olarak izliyoruz ve gururlanıyoruz. En kısa zamanda onu köyümüzde ağırlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bahar Toksoy'un akrabası Nermin Özateş de çiftin 2013 yılında Türk geleneklerine göre mahallede yapılan düğünle evlendiklerini anımsattı.

Guidetti'nin, düğünden sonra evlerinde yemek yediğini belirten Özateş, "Hatta sandalyeye değil tahta divanda oturdu. Buraları gezdi ve çok sevdiğini söyledi. Başarısıyla gurur duyduk. Damadımızı buraya evimize bekliyorum. Ona burada tekrar yemek yedirmek istiyorum." diye konuştu.