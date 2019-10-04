Son Dakika
Yavuz sondaj gemisi "Fatih"i selamladı
Kepez'de şehidin isminin sokağa verilmesi tartışması!
Muhammed Salah, İngiliz halkına örnek oluyor
Doğu Akdeniz’de çalışmalar kesintisiz sürüyor
Bahçeli "CHP Genel Başkanı ve sözcülerinin siyasi eylem ve sözleri suç teşkil ediyor"
Bağdat'taki gösteriler önlemleri altında yeniden başladı

Çizdikleri resimleri mamayla takas ettiler

- Konya'daki bazı ilkokul öğrencileri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla hazırladıkları resimleri, sokak hayvanlarını beslemek için mama ile takas etti

Genel 04.10.2019, 16:15
Çizdikleri resimleri mamayla takas ettiler

KONYA (AA) - Konya'daki bazı ilkokul öğrencileri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla hazırladıkları resimleri, sokak hayvanlarını beslemek için mama ile takas etti.

Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği öncülüğünde, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile Mevlana Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği (HAYDOSEV) iş birliğinde, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Kültür Park’ta etkinlik düzenlendi.

Selçuklu ilçesindeki bazı ilkokul öğrencileri, bugün için hazırladıkları, hayvan sevgisini anlatan resimleri, para kabul etmeyerek, mama karşılığında esnafa verdi.

Çocuklar, resimler karşılığında elde ettikleri 150 mamayı, mahallelerindeki, sokaklarındaki kedi ve köpeklere dağıtacak.

- İlkokul öğrencilerinin sokak hayvanı duyarlılığı

Etkinlikte konuşan, Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli, çocuklara daima iyi örneklerin gösterilmesi, iyiliğin öğretilmesi gerektiğini söyledi.

Programı düzenlerken de iyi kalpli çocuklardan ilham aldıklarını anlatan Sürmeli, şöyle konuştu:

"4 ilkokul öğrencimiz geçen kış sürekli resim yapmış, resimleri mahallelerindeki esnafa satmışlar ve demişler ki 'Resimleri satın alırsanız biz bunlarla mama alacağız ve mahallemizdeki köpekleri besleyeceğiz.' Hemen kendileriyle iletişime geçtik, gerekli başvurularımızı yaptık. Selçuklu bölgesindeki öğrencilerimizden hayvanlar için resim yapmalarını istedik. Verdikleri emeğin karşılığını, 'hayvanlara mama' olarak alacak ve bu şekilde hayvanları besleyecek çocuklarımızın, birer yetişkin olduklarında hayvan sevgisiyle dolu bireyler olacağını ümit ediyoruz."

Geleceğin yetişkinleri olacak minik öğrencilerin, sokak hayvanlarına bugünün yetişkinlerinden daha duyarlı hale geleceğini belirten Sürmeli, "Ağaç yaşken eğilir diyoruz. Herkes mahallesindeki kedileri, köpekleri besleyecek ve böylece bize emanet olan bu canlarımıza ulaşacağız. Hayvanlarla çocuklarımız daha çok küçük yaşlarda güzel bir iletişim kurmuş olacaklar." ifadelerini kullandı.

Sürmeli, programa katkıları dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi, Karatay Belediyesi ve Selçuk Üniversitesine teşekkür etti.


#4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü #hayvan #konya
Yorumlar (0)
28°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 04 Ekim 2019
İmsak 05:18
Güneş 06:41
Öğle 12:42
İkindi 15:57
Akşam 18:33
Yatsı 19:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gaziantep FK 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@