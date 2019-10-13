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Cizre’de yakıt istasyonu yandı, vatandaşlar büyük bir korku yaşadı
Şırnak’ın Cizre ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda tankerin depoya benzin boşaltması esnasında çıkan yangın büyük bir faciaya neden olmadan söndürüldü. Çevredeki esnaflar olay anında canlarını kurtarmak için iş yerlerini açık bırakıp kaçtı. Facianın eşiğinden dönülen yangında maddi hasar oluşması teselli kaynağı oldu.
Genel 11.10.2019, 19:54
Şırnak’ın Cizre ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda tankerin depoya benzin boşaltması esnasında çıkan yangın büyük bir faciaya neden olmadan söndürüldü. Çevredeki esnaflar olay anında canlarını kurtarmak için iş yerlerini açık bırakıp kaçtı. Facianın eşiğinden dönülen yangında maddi hasar oluşması teselli kaynağı oldu.
YOLLAR YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATTI
Öte yandan yangın sırasında polis olası bir faciaya karşı, beniz istasyona giden yolları yaya ve araç trafiğine kapattı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından akaryakıt istasyonu kullanılmaz hale gelirken, istasyonda büyük çapta maddi hasar oluştu.(Abidin Yel/İHA)
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