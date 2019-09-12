Son Dakika
“CNN'in haberi, klasik propaganda“
SPK haftalık bülteni
Bakü-Kapıkule hızlı demir yolunun proje çalışmalarında sona gelindi
İş dünyasından faiz indirimi değerlendirmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan “12 Eylül“ paylaşımı
TFF Tahkim Kurulundan Terim'in cezasına indirim
MHP'li Arzu Erdem, Bingöllüleri sevindirdi
Bursa sallandı!
MHP'li Sazak'tan 12 Eylül mesajı
Baran, “Faiz indirimi piyasaları rahatlatacak”

“CNN'in haberi, klasik propaganda“

- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova:- "(Rusya yönetimi içinde ABD casusu bulunduğu iddiası) CNN'in haberi, klasik propagandadır"

Genel 12.09.2019, 19:39 12.09.2019, 19:42
“CNN'in haberi, klasik propaganda“
banner63

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Amerikan yayın kuruluşu CNN'in, Rusya yönetimi içinde ABD casusunun bulunduğu iddiasına ilişkin olarak, "CNN'in haberi, klasik propagandadır." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Rusya yönetimi içine Oleg Smolenkov isimli casusu yerleştirdiği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Smolenkov'un iki sene önce ailesiyle birlikte yabancı bir ülkede kaybolduğunu iddia eden Zaharova, "Kaybolan Smolenkov'un ABD'de bulunması konusunda bilgi verilmesi için Interpol'e başvuruda bulunduk." diye konuştu.

Zaharova, ABD'de başkanlık seçim kampanyasının başladığını hatırlatarak, "CNN'in haberi, klasik propagandadır. CNN, bugün ABD’nin iç siyaset alanındaki mücadele aracı haline geldi." ifadelerini kullandı.

- ABD, 2017'de Rus hükümetindeki casusunu geri çekmiş

Amerikan yayın kuruluşu CNN, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'nin, bazı istihbarat bilgilerini "kötü yönettiği" gerekçesiyle 2017'de Rus yönetiminde görevli bir casusu geri çektiğini ileri sürmüştü.

Söz konusu karar, ABD Başkanı Trump'ın, mayıs 2017'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı toplantıda, Suriye'deki DEAŞ hakkında İsrail'den aldığı istihbaratı paylaşmasının ardından, alınmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, CNN'in haberine tepki göstererek, "Bu haber sadece yanlış olmakla kalmıyor aynı zamanda birilerinin hayatını da tehlikeye atıyor." ifadesini kullanmıştı.

CIA Halkla İlişkiler Direktörü Brittany Barmell de "CNN'in, CIA'nın ölüm-kalım kararları aldığına dair üslubu yanlış." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise "Böyle bir çalışan vardı ve kovulmuştu ama casus olup olmadığını bilmiyoruz." demişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Smolenkov isimli şahsı görmediğini ve iş hayatındaki gelişmelerini ve hareketlerini takip etmediğini söylemişti.

#rusya #CNN #casus #abd
Yorumlar (0)
24°
açık
Namaz Vakti 12 Eylül 2019
İmsak 04:54
Güneş 06:19
Öğle 12:50
İkindi 16:23
Akşam 19:11
Yatsı 20:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@