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"Çocuğun dokunulmazlığı dini, ahlaki ve hukuki anlamda kırmızı çizgimizdir”
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Çocuğun dokunulmazlığı dini, ahlaki ve hukuki anlamda kırmızı çizgimizdir. Bu çizgiyi aşmaya cüret ederek çocuğa uzanan kirli eller asla affedilmez” dedi.
Genel 02.09.2019, 21:14
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Çocuğun dokunulmazlığı dini, ahlaki ve hukuki anlamda kırmızı çizgimizdir. Bu çizgiyi aşmaya cüret ederek çocuğa uzanan kirli eller asla affedilmez” dedi.
Erbaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamaya şu notu da düştü:
“Çocuklarımızı istismar edenleri şiddetle lanetliyor ve herkesi çocuk istismarı ile mücadele konusunda daha kararlı, bilinçli ve duyarlı olmaya, umutlarımızı ve geleceğimizi korumaya davet ediyorum.”(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)
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