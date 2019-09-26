Çocuklar köpek dostlarına kitap okuyacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sokak hayvanlarının sorunlarına çözüm üretilmesi amacıyla çalıştay düzenledi.

İBB açıklamasına göre, Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünce, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde Sokak Hayvanları Çalıştayı gerçekleştirildi.

Çalıştayda, hızlı kentleşme nedeniyle yaşam alanları kısıtlanan hayvanlara ait sorunlar, tüm paydaşlarla birlikte ele alındı.

1453 Çırpıcı Sosyal Tesislerinde yapılan çalıştayda, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Zuhal Bostan, Veteriner Hizmetleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun, İstanbul Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Murat Arslan, ABD Best Friends Animal Society Derneği kurucu üyesi Gregory Castle, Tarım ve Orman Bakanlığı, ilçe belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri, evcil hayvan satış ve ticaretiyle uğraşan girişimciler, veteriner hekimler, akademisyenler ve gönüllüler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Murat Yazıcı, İstanbul'da tahmini verilere göre 292 bin sokak hayvanı olduğunu belirterek, sahipli hayvanların kontrolsüz şekilde sokağa terk edilmesi nedeniyle popülasyonun kontrol altına alınamadığını kaydetti. Yazıcı, bu sorunun ortak akılla çözülmesi amacıyla bütün paydaşları bir araya getirdiklerini dile getirdi.

Kemerburgaz'da inşaat çalışmaları devam eden sahipsiz hayvan bakım evini 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde açmayı planladıklarını ifade eden Yazıcı, burada sahipsiz sokak hayvanlarına her türlü tıbbi müdahale yapılacağını anlattı.

Yazıcı, bu bakım evinde çocukların köpeklere kitap okuyacağını belirterek, yurt dışındaki örneklerinde de olduğu gibi bu uygulamanın, gerek çocuk gerekse köpekler açısından faydalı olacağını kaydetti.

Açılışın ardından çalıştay kapsamında "Problemler ve Kök Sebepler", "Çözüm Önerileri", "Manifesto Cümlesi" başlıklarında grup çalışmaları gerçekleştirildi.

- Manifesto hazırlanacak

Kapanış konuşmasını yapan İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Zuhal Bostan ise şöyle konuştu:

"Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun öncülüğünde bugün 'Sokak Hayvanları Çalıştayı'nı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bu çalıştayla birlikte yapacağımız çalışmaları daha iyi seviyeye getirmeyi hedefliyoruz. Bunun bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçlerde, seçeceğimiz konularda da hedef-çözüm odaklı çalışmaları birlikte gerçekleştirebiliriz."

Çalıştay kapsamında mevcut durum, sorun ve çözüm analizinden elde edilen bulgularla manifesto hazırlanacak.