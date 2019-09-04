Flaş HaberCumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'a YHT müjdesi
Son Dakika
Conrad İstanbul Bosphorus'tan Contemporary İstanbul'a özel proje
- Çağdaş sanat örneklerini bir araya getiren Contemporary İstanbul, Iggy Pop'un "The Passenger" şarkısından ilham alan "Passenger Solo By Volkan Yıldırmaz" projesine ev sahipliği yapacak
Genel 04.09.2019, 18:18
İSTANBUL (AA) - Conrad İstanbul Bosphorus, bu yıl 12-15 Eylül'de gerçekleşecek olan Contemporary İstanbul'a, özel bir projeyle katılacak.
Çağdaş sanat örneklerini bir araya getiren Contemporary İstanbul, Iggy Pop’un "The Passenger" şarkısından ilham alan bir sergiye ev sahipliği yapacak.
Kaykayları resim yüzeyi olarak düşünen ve pek çoğunu bir araya getirerek bir resim oluşturan sanatçı Volkan Yıldırmaz, proje aracılığıyla kaykay ile gezeni "Yolcu" gibi düşünerek hareket ederken, değişen manzara ve mekan algısını sorguluyor.
Tüm gezginlere, gezerek manzarasını sürekli değiştirenlere adanan "Passenger Solo By Volkan Yıldırmaz" projesinin danışmanlığını, gazeteci ve sanat eleştirmeni Ayşegül Sönmez yapıyor.
Yeni Sayımız