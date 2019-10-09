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Çöp kovalarını kırarak göle atan 4 kişi yakalandı

- Van'ın Edremit ilçesinde sahil bandında 17 çöp kovasını kırıp Van Gölüne atan 4 kişi gözaltına alındı - Şüphelilerin kovaları kırarak göle atmaları mobese kameralarına yansıdı - Edremit Belediye Başkanı Say: "Yapılan hizmete zarar verenlerin, bunu art niyetli ve bilerek yaptıkları gayet açık"

Genel 09.10.2019, 12:22
Çöp kovalarını kırarak göle atan 4 kişi yakalandı
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VAN (AA) - Van'ın Edremit ilçesinde belediyenin sahil bandında yaptırdığı 17 çöp kovasını kırarak Van Gölü'ne atan 4 kişi gözaltına alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sahil bandına yerleştirilen çöp kovalarının kırıldığını gören görevliler, durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine sahil bandında bulunan mobese kameralarını inceleyen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 kişinin yürüyüş bandındaki 2,5 kilometrelik bölümde karşılaştıkları tüm ahşap çöp kovalarını tekmelerle kırarak göle attıklarını tespit etti.

Kimlikleri belirlenen S.D, C.K, F.T. ve R.K, polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı.

- "Art niyetli yapıldığı açık"

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, son zamanlarda yapılan hizmetlere zarar verildiğini belirterek bunun art niyetle yapıldığını söyledi.

Kamu malına zarar verenlerin bundan nasıl bir haz aldığını anlayamadığını dile getiren Say, şunları kaydetti:

"Yapılan hizmete zarar verenlerin bunu art niyetli ve bilerek yaptıkları gayet açık. Bir bölgeye ve Edremit'in muhtelif yerlerinde yapılan hizmetlere zarar verenler nasıl bir psikolojiye sahiptirler. Tüm hizmetler, ilçemizin ortak kullanım alanlarındaki kamunun malıdır. Dolayısıyla verilen bu zarar hepimize veriliyor. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlılık ve destek istiyorum."

#çöp kovası #edremit #gözaltı #MOBESE #van #zarar verme
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