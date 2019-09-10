Çorlu'daki tren kazası davası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin davadan çekilen heyete dosyanın iade edilmesi sonrası davanın görülmesine yeniden başlandı.

Kazada yakınlarını kaybedenler, Santral Işıkları mevkisinde toplandı. Grup, taşıdıkları kazada yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının olduğu ve "adalet istiyoruz" yazılı pankartla Halk Eğitim Merkezi'ne kadar yürüdü.

Duruşmanın yapılacağı salona girişte avukatlarla polisler arasında kısa süreli tartışmalar yaşandı. Girişlerin tamamlanması sonrası duruşmaya geçildi.

Tren kazasına ilişkin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan haklarında kamu davası açılan TCDD görevlisi 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

- Heyet çekilmişti

Temmuz ayındaki ilk duruşmada Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, duruşma salonuna alınma sırasında yaşanan arbededen avukatların kendilerini suçlaması nedeniyle davadan çekildiğini açıklamış, dosya Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Heyet, davadan çekilmenin CMK'nin 30/2 maddesine uygun olmadığına karar vererek dosyayı işlemlerin yapılması için 1. Ağır Ceza Mahkemesine geri göndermişti.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi de dosyayı kabul ederek davanın 10 Eylül'de Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde görülmesine karar vermişti.

- Tren kazası

Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede "Kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demir Yolu Bakım Müdürlüğü Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy 143 Yol Bakım Şefliği Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım ve Hat Bakım Onarım Memuru Celaleddin Çabuk'un "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 ile 15 yıl arasında cezalandırılmaları istenmişti.