Çorlu'daki cinayetlerin şüphelisi Yalova'da yakalandı
- Market alışverişinden dönen eşi ve yanındaki kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle aranan katil zanlısı, Yalova'da gözaltına alındı
YALOVA (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde marketten dönen eşini ve yanındaki kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli, Yalova'da yakalandı.
Adnan Menderes Mahallesi TOKİ konutlarındaki evine geldiği sırada gözaltına alınan N.B. sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Baştürk'ün işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Çorlu'ya gönderileceği öğrenildi.
Çorlu Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1. Sokak'ta, 30 Ağustos'ta, Salih Durmuş ile market alışverişinden dönen Melike Baştürk, arkalarından gelen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda ağır yaralanan Durmuş ve Baştürk, kaldırıldıkları Çorlu Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Polis, olay yerinden kaçan N.B'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.
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