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Corolla Hybrid'den “Toyota Hybrid Challenge“

Hibrit otomobillerin yakıt tasarrufuna nasıl katkıda bulunduğunu ortaya koymayı amaçlayan yarışma, 19 Eylül-24 Ekim'de düzenlenecek.

Genel 01.10.2019, 16:02 01.10.2019, 16:20
Corolla Hybrid'den “Toyota Hybrid Challenge“

İSTANBUL (AA) - Toyota yakıt tasarrufuna katkısını "Toyota Hybrid Challenge" ile ortaya koyuyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, marka, Türkiye'de hibrit teknolojisinin en önemli özelliklerinden biri olan düşük yakıt tüketiminin bilinirliğinin en üst seviyeye çıkması için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Birbirinden ünlü sürpriz 6 isim, Toyota'nın Türkiye Youtube kanalında "Toyota Hybrid Challenge" yarışma programı ile 6 hafta boyunca mücadele edecek ve en az yakıt tüketimini sağlayarak en iyi hibrit deneyimini elde etmeye çalışacak. Yayınlar ile eş zamanlı olarak tüm Türkiye, Toyota Plazalar'da bu isimlere meydan okuyacak.

Katılımcılar, Toyota Plazalar'a gelip Corolla Hybrid ile test sürüşü yapacak ve en düşük yakıt tüketimini sağlamaya çalışacak. En az yakıt tüketimini sağlayan isimler ise sürpriz ödüllerin sahibi olacak. Bu yarışmaya katılmak isteyenler bulundukları illerdeki Toyota Plazalar veya toyota.com.tr üzerinden başvuru yapabilecek.

- En düşük yakıt tüketimi birinciyi belirleyecek

Hibrit otomobillerin yakıt tasarrufuna nasıl katkıda bulunduğunu ortaya koymayı amaçlayan yarışma, 19 Eylül-24 Ekim'de düzenlenecek. Yarışmaya katılacaklar test sürüşlerini belirlenen rotada 8 kilometre veya minimum 10 dakika üzerinden yapacak.

30 dakikayı aşan sürüşler yarışmaya dahil edilmeyecek. Her katılımcı sadece kendilerinin katılım gösterdikleri Toyota Plaza'da yarışan diğer katılımcılar ile yarışacak. Yarışmacılar arasında en düşük yakıt tüketimi birinciyi belirleyecek.

Yakıt tüketiminin eşit olması durumunda ise parkur sürüşünde en yüksek oranda elektrik kullanımı ile yarışı tamamlayan birinci olarak ilan edilecek.

Bu iki kriterin de eşit olması durumunda ise ortalama hız değerine bakılacak. Hız limitleri dahilinde olmak kaydı ile en yüksek ortalama hız değerine ulaşan yarışmacı galibiyete ulaşacak ve sürpriz ödülün sahibi olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Corolla Hybrid #toyota
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