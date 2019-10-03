Çorum'da 2 bin 500 kınalı keklik doğaya salındı

ÇORUM (AA) - Çorum'da, bu yıl 2 bin 500 kınalı keklik doğal hayatın korunması ve yaban hayvanı sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde doğaya salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün istasyonlarında üretilen keklikler, Çorum Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı ve diğer ilgililerin katıldığı törenle, Sıklık Tabiat Parkı'nda doğaya bırakıldı.

Vali Yardımcısı Yüksel, tören öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 2003-2018 yıllarında yaklaşık 10 bin, 2019 yılında ise 2 bin 500 kınalı kekliğin doğaya salındığını belirterek, "Yıl içerisinde ilçelerimizde salımlar yaptık. Ciddi bir rakam. Öncelikli amacımız doğal dengenin sürdürülmesini sağlamak." dedi.

Kekliğin, çiftçilerin kımıl ve süne ile mücadelesinde önemli bir araç olduğuna dikkati çeken Yüksel, "Keklik en başta hububat tarımıyla uğraşan çiftçilerimizin dostu. Süne ve kımıl mücadelesinde keklikler bize çok destek oluyor. Onun yanı sıra kendi beslenme zinciri içerisinde diğer canlılara da besin oluyor. Yeter ki bizimkiler gereğinden fazla bu hayvanların doğal üremelerine engel teşkil edecek, canice, zalimce avlanma yapmasın." diye konuştu.

Türk hukuk sisteminin belgeli, kayıtlı avcılara belli dönemlerde ve belli kotalarda av imkanı tanıdığının altını çizen Recep Yüksel, şunları kaydetti:

"İl Av Komisyonu kararları alırken bir dönem avı kapatıyoruz, bir dönem açıyoruz. Avcılarımız bu işin eğitimini, belgesini almadan avlanma yapmamalı. İzinli avcıların da bu canlılara sahip çıkması, kotaları aşmaması gerekiyor. Kınalı kekliklerin Sıklık Tabiat Parkı çevresinde daha fazla bilinir olmasını sağlamak istiyoruz. Ziyarete gelen insanlar aman dokunmasın. Bu bölge ava tamamen yasak. Bu hayvanların bölgede çoğalmasını istiyoruz. Yakında bunları şehir merkezinde bile görebiliriz."