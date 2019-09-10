Çorum'da usulsüz avlanan 16 kişiye 20 bin lira ceza
ÇORUM (AA) - Çorum'da usulsüz avlandıkları tespit edilen 16 kişiye 20 bin 265 lira ceza uygulandığı bildirildi. Orman ve Su İşleri Çorum Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2019-2020 av sezonunun 24 Ağustos'ta açıldığı,...
ÇORUM (AA) - Çorum'da usulsüz avlandıkları tespit edilen 16 kişiye 20 bin 265 lira ceza uygulandığı bildirildi.
Orman ve Su İşleri Çorum Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2019-2020 av sezonunun 24 Ağustos'ta açıldığı, bin 87 avcının Avlak Bilgi Sisteminden (AVBİS) bıldırcın, üveyik ve yaban domuzu için izin alarak av yaptığı belirtildi.
Av sezonun başlamasıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin de gece gündüz denetimlere başladığı anlatılan açıklamaya, şöyle devam edildi:
Vatandaşların mağdur olmamaları için kurallara göre av yapmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, "Vatandaşlarımızın yasa dışı avcılık yapanları, özellikle araziye elektronik ses cihazı kuran ve gece far avı yapanları görmeleri halinde en hızlı şekilde şube müdürlüğümüze ya da kolluk kuvvetlerimize bildirmeleri hususu önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.
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