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Çorum'da ceviz ağacından düşen kişi öldü

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.İlçeye bağlı Ahlatçık köyünde ikamet eden Emin Uraz (58), bahçesindeki ağaca çıkarak ceviz toplamak istedi.Dengesini kaybederek düşen Uraz, ağır...

Genel 27.09.2019, 09:12
Çorum'da ceviz ağacından düşen kişi öldü

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Ahlatçık köyünde ikamet eden Emin Uraz (58), bahçesindeki ağaca çıkarak ceviz toplamak istedi.

Dengesini kaybederek düşen Uraz, ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırılan Uraz, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

#Ceviz ağacı #çorum #Düşme #İskilip
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