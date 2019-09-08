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Çorum'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'da, otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.Nihat Seven'in (48) kullandığı 19 KT 229 plakalı otomobil, Çorum-Laçin kara yolundaki Gölünyazı...

Genel 08.09.2019, 04:17
Çorum'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'da, otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Nihat Seven'in (48) kullandığı 19 KT 229 plakalı otomobil, Çorum-Laçin kara yolundaki Gölünyazı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla atarak tarlaya devrildi.

Kazada, araçtan fırlayan sürücü ile eşi Züleyha (43), çocukları Hayrunnisa (19), Ümmü (16) ve Ebrar Seven (11) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Nihat Seven, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Ebrar Seven'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kent merkezindeki bir caminin imamı olan Nihat Seven'in, ailesiyle piknikten dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

#çorum #trafik kazası
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