Son Dakika
Sancaktepe’de okulda yangın paniği
Günün Özeti - 10 Eylül 2019
Kerbela’da Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü
SP’li belediye meclis üyeleri istifa edip MHP’ye geçti
09.09.2019 Çılgınlığı
Kuveyt Türk'ün Sepetim uygulamasına mükemmeliyet ödülü
Rize’de stat inşaatı bir mahallenin kaymasına neden oldu
2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
Şenyayla bölgesinde terör operasyonu

Çorum'da usulsüz avlanan 16 kişiye 20 bin lira ceza

ÇORUM (AA) - Çorum'da usulsüz avlandıkları tespit edilen 16 kişiye 20 bin 265 lira ceza uygulandığı bildirildi. Orman ve Su İşleri Çorum Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2019-2020 av sezonunun 24 Ağustos'ta açıldığı,...

Genel 10.09.2019, 17:08
Çorum'da usulsüz avlanan 16 kişiye 20 bin lira ceza

ÇORUM (AA) - Çorum'da usulsüz avlandıkları tespit edilen 16 kişiye 20 bin 265 lira ceza uygulandığı bildirildi.

Orman ve Su İşleri Çorum Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2019-2020 av sezonunun 24 Ağustos'ta açıldığı, bin 87 avcının Avlak Bilgi Sisteminden (AVBİS) bıldırcın, üveyik ve yaban domuzu için izin alarak av yaptığı belirtildi.

Av sezonun başlamasıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin de gece gündüz denetimlere başladığı anlatılan açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Gece denetiminde avda kullanılması yasak cihazlarla av yaptığı tespit edilen 12 kişiye yasal işlem uygulanmış, 2 av tüfeği, 1 projektör, ses cihazları ve av hayvanlarına el konulmuştur. Gündüz kontrollerinde de usulsüz av yapan 4 avcıya yasal işlem yapılmış, bir av tüfeğine el konulmuştur. Denetimlerde 16 kişiye 16 bin 505 lira idari para cezası ve 3 bin 760 lira tazminat olmak üzere toplam 20 bin 265 lira ceza uygulanmıştır. Sürdürülebilir ve bilinçli avcılık yapılması için av koruma, kontrol ve bilinçlendirme faaliyetlerimiz yoğun şekilde devam etmektedir."

Vatandaşların mağdur olmamaları için kurallara göre av yapmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, "Vatandaşlarımızın yasa dışı avcılık yapanları, özellikle araziye elektronik ses cihazı kuran ve gece far avı yapanları görmeleri halinde en hızlı şekilde şube müdürlüğümüze ya da kolluk kuvvetlerimize bildirmeleri hususu önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.



#av #av sezonu #çorum #usulsüz avlanma
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 10 Eylül 2019
İmsak 04:51
Güneş 06:17
Öğle 12:51
İkindi 16:25
Akşam 19:15
Yatsı 20:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@