Çubuk'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Yenice-Sirkeli yolu Dumlupınar Mahallesi mevkisinde, Erkan Can (25) yönetimindeki 06 GZ 677 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Araçtan savrulan Yasin Üzümcü (17) kaza yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücü Can, Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ramazan Özdemir (19) ise Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.