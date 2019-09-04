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Çukurda ölü bulunan çocuğun cenazesi yakınlarına teslim edildi

- İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık arazide bulunan ve annesi ile erkek arkadaşı tarafından öldürülüp çukura atılan 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın cenazesi Eskişehir'e götürüldü

Genel 04.09.2019, 09:01 04.09.2019, 11:55
Çukurda ölü bulunan çocuğun cenazesi yakınlarına teslim edildi
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İZMİR (AA) - İzmir'de, annesi ve erkek arkadaşı tarafından öldürülüp cesedi çukura atılan 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın cenazesi Eskişehir'e gönderildi.

Bornava ilçesindeki ormanlık alanda çukurda ölü bulunduktan sonra otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Eymen Sadık Durak'ın işlemleri tamamlandı.

Adli tıp yetkilileri, DNA testinin ortaya çıkmasının ardından cenazeyi ölen çocuğun anneannesine teslim etti.

Eymen'in cenazesi, defnedilmek üzere Eskişehir'e götürüldü.

- Olay

İzmir'in Bornova ilçesinde 1 Eylül'de, 5 yaşındaki çocuğun ormanlık arazideki bir çukurda ölü bulunmasıyla ilgili anne Mine Durak ile kadının erkek arkadaşı Serkan Elçetin tutuklanmıştı.

Şüpheli Serkan Elçetin'in kardeşi E.E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

#bornava #izmir #İzmir Adli Tıp Kurumu
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