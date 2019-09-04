Son Dakika
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
GÜNCELLEME - Cezaevinden firar edip eşini öldüren zanlı tutuklandı
Husilerin fırlattığı balistik füze Yemen topraklarına düştü
ESA ve SpaceX uyduları çarpışmanın eşiğinden döndü
Erdoğan: "Siyasi hırsları, ihtirasları uğruna AK Parti'ye zarar vermek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Bunların hepsi birer projedir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüze kimse set çekemez, kardeşliğimizi sağlam tutursak fitne tohumları asla boy veremez. Şehirlerimizi şu anda dolaşan fitne tüccarları var. İnanıyorum ki Sivas bu fitne tüccarlarına prim vermeyecek."
Karmod, Bahreyn’de 3 ayrı şantiye bina projesini tamamladı
Esenyurt’ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
"CNR Food İstanbul" kapılarını açtı
İtalya'da 2. Conte Hükümeti kuruldu

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Lute arasında dördüncü görüşme

- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs meselesi için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile pazar gününden bu yana dördünce kez bir araya geldi

Genel 04.09.2019, 16:21 04.09.2019, 17:30
Cumhurbaşkanı Akıncı ile Lute arasında dördüncü görüşme

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs meselesi için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, görüşme sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, referans kavramlarını tamamlama çalışmalarını sürdüren Lute ile yaklaşık 1 saat süren yararlı bir görüşme daha yaptığını belirtti.

Burcu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Lute ile temasları bir süre daha devam edecektir. Bir sonraki görüşmenin zamanı kesinleştiğinde kamuoyuna duyurulacaktır." ifadesini kullandı.

Akıncı ile Lute, pazar gününden bu yana üç kez görüşmüştü.

Öte yandan Lute, aynı şekilde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis ile de dört kez bir araya gelmişti.

BM Genel Sekreteri Guterres'in eylül ayı içerisinde Akıncı ve Anastasiadis ile görüşmesi öngörülüyor. Öte yandan, Guterres'in liderle 3'lü bir görüşme yapma ihtimali de bulunuyor.

#BM #Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı #Jane Holl Lute #kktc
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@