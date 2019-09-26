Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de yatırımcılara hitap etti

NEW YORK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En alttan en tepeye kadar son darbeci de yargıya hesap verene kadar FETÖ ile mücadelemizi sürdüreceğiz ancak ortaya koyduğumuz klasörler dolusu delile rağmen FETÖ elebaşının Pensilvanya'da hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesi milletimizi ve şehit ailelerini rencide ediyor." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 10. Türkiye Yatırım Konferansı gala yemeğinde konuştu.

İş yapma kolaylığı ve altyapı yatırımları bakımından Türkiye'yi her açıdan cazip hale getirmeye yönelik kararlılıklarının devam ettiğini belirten Erdoğan, Dünya Bankası iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye'nin son 10 yılda 30 basamak yükseldiğini bildirdi.

- "Bu sene turizmde rekora koşuyoruz"

Erdoğan, 2018 yılı itibarıyla 46 milyon ziyaretçiyle küresel sıralamada Türkiye'nin iki sıra daha yükselerek en çok turist çeken altıncı ülke konumuna geldiğini anımsatarak, "Bu sene turizmde rekora koşuyoruz. 2019 yılında bu rakamın 50 milyonu aşmasını bekliyoruz. Turizm sektöründe yakaladığımız başarının da etkisiyle ekonomimizi cari açık veren bir durumdan cari fazla veren bir duruma getirdik." diye konuştu.

Bankacılık sektörünün de gerek teknolojik altyapısı gerekse de şoklara karşı dayanıklılığıyla Türkiye'nin en önemli sektörlerinin başında geldiğini belirten Erdoğan, "Yaklaşık yüzde 18 düzeyinde olan Türk bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı yüzde 8 olan uluslararası standartların oldukça üstünde yer alıyor." dedi.

- "Amerika'nın demokrasiye kastedenlere kucak açması çok büyük çelişkidir"

Türkiye'nin son 17 yılda bir taraftan ekonomisini büyütüp, vatandaşlarının refah seviyesini adaletli bir şekilde yükseltirken, demokrasisine dönük pek çok saldırıyı da püskürtmeyi başardığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz darbe girişimi Türk demokrasisini hedef alan en büyük terör eylemlerinden biridir. Darbe teşebbüsü gecesi 251 vatandaşımızın hayatına mal olan bu menfur eylem milletimizin dirayeti ve direnişi sayesinde akim kalmıştır. Son üç yıldır bir taraftan örgütü tasfiye etmek diğer taraftan da darbecilerin hukuka hesap vermesini sağlamak için çaba harcıyoruz. En alttan en tepeye kadar son darbeci de yargıya hesap verene kadar FETÖ ile mücadelemizi sürdüreceğiz ancak ortaya koyduğumuz klasörler dolusu delile rağmen FETÖ elebaşının Pensilvanya'da hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesi milletimizi ve şehit ailelerini rencide ediyor, yaralıyor. Demokrasi ve özgürlükler konusunda iddia sahibi bir ülke olan Amerika'nın demokrasiye kastedenlere kucak açması çok büyük çelişkidir."

Erdoğan, ABD makamlarının bu konuda gerekli adımları atmalarını beklediklerine dikkati çekerek, "Siz değerli özel sektör temsilcilerinin de ihale yolsuzlukları, kara para aklama, sahte evrak düzenleme, usulsüz bağış ve rüşvet gibi bir dizi kirli işe bulaşan bu örgüte karşı dikkatli olmanızı rica ediyorum. Bu örgüt Amerika'da işlettiği yaklaşık 180 charter okulda vergi mükelleflerince ödenen 800 milyon doları yaşa dışı faaliyetleri için kullanıyor. FETÖ'nün karanlık yüzünün ifşası konusunda sizlerden destek bekliyoruz. Dünyanın 150 ülkesinde faaliyetlerini işte buradaki charter schoollardan topladığı paralarla yönetiyor." diye konuştu.

Türkiye'nin demokrasinin gereklerinden ve serbest piyasa ekonomisinin kurallarından taviz vermeden yatırım ortamını güçlendirmeye devam edeceğine işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin daha fazla doğrudan yatırım çekmesi için, uluslararası yatırımcıların güvenle ve daha çok yatırım yapmaları için gerekli yasal düzenlemeleri yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aynı zamanda Avrupa'ya, Kafkaslar'a, Orta Doğu'ya ve Kuzey Afrika'ya erişimi olan istikrarlı bir ekonomik, ticari çıkış yolu olduğunu dile getirdi.

Türk Hava Yollarının 125 ülke, 313 şehir ve 316 havaalanına uçarak dünyanın en çok ülke ve dış hat noktasına uçan hava yolu olduğunu anlatan Erdoğan, geçen yıl ilk etabı açılan İstanbul Havalimanı ve diğer mega yatırımlarla Türkiye'nin çok daha stratejik bir konuma geldiğini vurguladı.

Türkiye'nin genç ve nitelikli nüfusuyla ciddi iş gücü potansiyeline de sahip olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Karşımızdaki fotoğraf ülkemizde güzel bir yatırım ortamının ve çok büyük fırsatların bulunduğunu gösteriyor. Hemen her gün yatırım yapmak isteyen uluslararası firmaları ülkemizde misafir ediyoruz. Yatırım Ofisimiz başta olmak üzere tüm kurumlarımızla kendilerine her türlü desteği sağlıyoruz. Amerikan firmalarının uluslararası yatırımları teşvikler konusunda sağladığımız kolaylıklardan istifade etmesini istiyoruz. Ülkemizde yatırım yapacak, katma değer oluşturacak ve istihdam sağlayacak herkese kapılarımız sonuna kadar açıktır. İki ortak ve müttefik olarak ilişkilerimizin tarihi seyrine yakışır şekilde hareket etmemiz halinde ekonomi dahil ikili ilişkilerimizin tüm veçhelerinde parlak bir geleceğin bizi beklediğine doğrusu inanıyorum. Bu parlak geleceği sizlerle inşa etmek ve paylaşmak istiyoruz."

Tüm kurumların yatırımcılara gereken desteği vermeye hazır olduğunu tekrarlayan Erdoğan, katılımcılara teşekkür etti.

(Bitti)