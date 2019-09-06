Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhakim Sancak Camii’ne geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yapacağı Abdülhakim Sancak Camii’ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhakim Sancak Camii açılışını gerçekleştirmek üzere İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü’ne geldi. Erdoğan’a burada TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, eşlik etti.

(İHA)