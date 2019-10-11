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Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı’na gelerek annesinin ve babasının kabrini ziyaret etti.
Genel 11.10.2019, 13:52 11.10.2019, 14:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı’na gelerek annesinin ve babasının kabrini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesinin ve babasının Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada anne ve babası için dua okudu. Erdoğan ardından mezarlıktan ayrıldı.
(Metin Başar - Caner Evyapan/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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