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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Az önce Şansölye Merkel ile de biraz uzun süren bir konuşmamız oldu."

Genel 13.10.2019, 14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
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Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
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