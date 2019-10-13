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Erdoğan: "Sınır şehirlerimize yapılan saldırılarda önemli bir bölümü çocuk olmak üzere 18 vatandaşımız şehit oldu, 147 vatandaşımız da yaralandı."
Erdoğan: "Şu ana kadar Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Gaziantep illerimizdeki yerleşim yerlerine yönelik 652 havan ve roket saldırısı olmuştur."
Dışişleri Bakanlığı Avrupa ülkelerini uyardı
AA muhabiri Mehtap Yılmaz evlendi
Barış Pınarı Harekatı’na karşı propaganda yapan HDP’li tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Rasulayn şehir merkezi ve 4 köy kontrol altına alınmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu operasyonda en büyük desteği Suriye Kürtlerinden alıyoruz"

Genel 13.10.2019, 14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
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Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
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