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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi’ni Ziyaret Etti

Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’de yaptığı önemli yatırımlar ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör tarafından yapımı tamamlanan yatırım ve hizmetlerin toplu açılış törenine katılmak üzere şehrimize gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

Genel 19.10.2019, 17:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi’ni Ziyaret Etti

Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’de yaptığı önemli yatırımlar ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör tarafından yapımı tamamlanan yatırım ve hizmetlerin toplu açılış törenine katılmak üzere şehrimize gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Kayseri Erkilet Havalimanı’nda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, milletvekilleri ve şehir protokolü karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanındaki karşılamanın ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan ve genel sekreter yardımcıları tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şeref defterine ziyaret anısına duygu ve düşüncelerini yazdı.

Ziyaret sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kayseri’de yapılması planlanan çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

(İHA)
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