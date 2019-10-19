Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi’ni Ziyaret Etti
Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’de yaptığı önemli yatırımlar ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör tarafından yapımı tamamlanan yatırım ve hizmetlerin toplu açılış törenine katılmak üzere şehrimize gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.
Genel 19.10.2019, 17:36
Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’de yaptığı önemli yatırımlar ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör tarafından yapımı tamamlanan yatırım ve hizmetlerin toplu açılış törenine katılmak üzere şehrimize gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.
Ziyaret sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kayseri’de yapılması planlanan çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirdi.(İHA)
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