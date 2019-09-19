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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı “Neşet Ertaş“ paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı “Neşet Ertaş“ paylaşımı. ürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının yedinci yılında Neşet Ertaş'ı rahmetle yad ettiğini bildirdi.
Genel 18.09.2019, 23:47 19.09.2019, 00:30
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının yedinci yılında Neşet Ertaş'ı rahmetle yad ettiğini bildirdi.
"10 yıl önce bugün. 18 Eylül 2009'da Neşet Ertaş ile bir televizyon programında bir araya gelmiştik. Neşet Baba'nın eşsiz sohbeti ve sanatıyla unutulmaz bir buluşma olmuştu. Bu buluşmadan yaklaşık 3 yıl sonra, 2012'de aramızdan ayrılan Neşet Ertaş'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."
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