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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı “Neşet Ertaş“ paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı “Neşet Ertaş“ paylaşımı. ürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının yedinci yılında Neşet Ertaş'ı rahmetle yad ettiğini bildirdi.

Genel 18.09.2019, 23:47 19.09.2019, 00:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı “Neşet Ertaş“ paylaşımı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının yedinci yılında Neşet Ertaş'ı rahmetle yad ettiğini bildirdi.

Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Instagram ve Facebook hesaplarından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"10 yıl önce bugün. 18 Eylül 2009'da Neşet Ertaş ile bir televizyon programında bir araya gelmiştik. Neşet Baba'nın eşsiz sohbeti ve sanatıyla unutulmaz bir buluşma olmuştu. Bu buluşmadan yaklaşık 3 yıl sonra, 2012'de aramızdan ayrılan Neşet Ertaş'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

#Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #sosyal medya #paylaşım #Neşet Ertaş
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