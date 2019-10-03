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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etnospor Kültür Festivali paylaşımı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diledi.
Genel 03.10.2019, 14:59 03.10.2019, 16:32
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diledi.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "PilavdanDöneninKaşığıKırılsın" etiketini kullanarak, "Bugün başlayan, geleneksel sporlarımızın ve köklü kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere ulaştırılması gibi önemli bir görevi yerine getiren 4. Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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