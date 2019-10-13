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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan millilere tebrik telefonu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'u 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı oyuncularını tebrik etti.
Genel 12.10.2019, 00:49 12.10.2019, 10:44
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'u 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı oyuncularını tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndaki karşılaşmada Arnavutluk’u 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla telefonla görüştü.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular soyunma odasındayken gerçekleşen görüşmede tebriklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, galibiyeti getiren golün ardından futbolcuların kahraman Mehmetçiğe selam göndermelerini de anlamlı bulduğunu belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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